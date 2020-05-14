أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

كيف تحسب ضريبة الدخل على راتبك مع تطبيق تعديلات جديدة في يوليو؟ (إنفوجرافيك)

05:36 م الخميس 14 مايو 2020
كيف تحسب ضريبة الدخل على راتبك مع تطبيق تعديلات جديدة في يوليو؟ (إنفوجرافيك)

قانون الضريبة على الدخل

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

نشرت الجريدة الرسمية، تعديلات قانون الضريبة على الدخل، يوم السبت الماضي، وذلك بعد صدورها بقرار جمهوري بقانون، وموافقة مجلس النواب عليها.

وتتضمن التعديلات التي أقرها مجلس النواب، مؤخرا، زيادة حد الإعفاء من الضريبة وتعديل بعض الشرائح، وأيضا رفع حد الإعفاء الشخصي، والتي سيتم تطبيقها على مرتبات الموظفين بدءا من يوليو المقبل.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي بعض الأمثلة على حساب ضريبة الدخل على مرتبات الموظفين سواء كانت حكومة أو قطاع خاص، والمقرر تطبيقها بدءا من يوليو المقبل:

وقال محمد معيط وزير المالية في بيان أمس، إن ضريبة الدخل على الأفراد، في ظل التعديلات الجديدة، ستكون تصاعدية عادلة، وتحقق وفرا ضريبيا للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة.

وأضاف أن التعديلا الجديدة تعالج تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على "الخصم الضريبي"، وتتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%.

وتضمنت التعديلات الجديدة رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه (الشريحة الأولى المعفاة)، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفي من الضرائب.

كما تم استحداث شريحة جديدة بالضريبة بنسبة 2.5% لأصحاب الدخول من 15 إلى 30 ألف جنيه سنويا، بخلاف حد الإعفاء الشخصي.

اقرأ أيضا:

بعد تعديل القانون.. كيف تحسب الضريبة على مرتبك بدءا من يوليو المقبل؟

المالية: تطبيق النظام الجديد لضريبة الدخل على المرتبات بدءا من يوليو

قانون الضريبة على الدخل الجريدة الرسمية مجلس النواب الإعفاء من الضريبة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10431

    عدد المصابين

  • 2486

    عدد المتعافين

  • 566

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة