كيف تحسب ضريبة الدخل على راتبك مع تطبيق تعديلات جديدة في يوليو؟ (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

نشرت الجريدة الرسمية، تعديلات قانون الضريبة على الدخل، يوم السبت الماضي، وذلك بعد صدورها بقرار جمهوري بقانون، وموافقة مجلس النواب عليها.

وتتضمن التعديلات التي أقرها مجلس النواب، مؤخرا، زيادة حد الإعفاء من الضريبة وتعديل بعض الشرائح، وأيضا رفع حد الإعفاء الشخصي، والتي سيتم تطبيقها على مرتبات الموظفين بدءا من يوليو المقبل.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي بعض الأمثلة على حساب ضريبة الدخل على مرتبات الموظفين سواء كانت حكومة أو قطاع خاص، والمقرر تطبيقها بدءا من يوليو المقبل:

وقال محمد معيط وزير المالية في بيان أمس، إن ضريبة الدخل على الأفراد، في ظل التعديلات الجديدة، ستكون تصاعدية عادلة، وتحقق وفرا ضريبيا للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة.

وأضاف أن التعديلا الجديدة تعالج تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على "الخصم الضريبي"، وتتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%.

وتضمنت التعديلات الجديدة رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه (الشريحة الأولى المعفاة)، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفي من الضرائب.

كما تم استحداث شريحة جديدة بالضريبة بنسبة 2.5% لأصحاب الدخول من 15 إلى 30 ألف جنيه سنويا، بخلاف حد الإعفاء الشخصي.

اقرأ أيضا:

بعد تعديل القانون.. كيف تحسب الضريبة على مرتبك بدءا من يوليو المقبل؟

المالية: تطبيق النظام الجديد لضريبة الدخل على المرتبات بدءا من يوليو



