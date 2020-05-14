بنك قناة السويس يبيع حصته في "ميدور" لتكرير البترول بـ30.6 مليون دولار

كتبت- منال المصري:

وافق مجلس إدارة بنك قناة السويس، على التخارج وبيع كامل حصته في رأسمال شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، بقيمة 30.6 مليون دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول المساهم الرئيسي للشركة، وذلك بحسب بيان من البنك للبورصة المصرية اليوم الخميس.

وقال البنك، إنه سيتخارج من حصته البالغة 1.27% من إجمالي رأسمال شركة ميدور، بعدد 560 ألف سهم على أساس سعر 54.70 دولار للسهم الواحد.

وأوضح البنك أن مجلس إدارته اعتمد في أبريل الماضي الدراسة المعدة من شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية المقيدة، والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن القيمة العادلة لشركة ميدور.

وشركة ميدور، هي إحدى شركات قطاع البترول، وتتبع الهيئة المصرية العامة للبترول، وتأسست عام 1994، وتمتلك معامل تكرير ومصفاة لخام البترول.

وحققت شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، خلال عام 2019 أعلى إيرادات لها منذ 5 سنوات بقيمة 2.4 مليار دولار، بحسب بيان لوزارة البترول.