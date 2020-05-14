أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

بنك قناة السويس يبيع حصته في "ميدور" لتكرير البترول بـ30.6 مليون دولار

02:43 م الخميس 14 مايو 2020
بنك قناة السويس يبيع حصته في "ميدور" لتكرير البترول بـ30.6 مليون دولار

بنك قناة السويس

كتبت- منال المصري:

وافق مجلس إدارة بنك قناة السويس، على التخارج وبيع كامل حصته في رأسمال شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، بقيمة 30.6 مليون دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول المساهم الرئيسي للشركة، وذلك بحسب بيان من البنك للبورصة المصرية اليوم الخميس.

وقال البنك، إنه سيتخارج من حصته البالغة 1.27% من إجمالي رأسمال شركة ميدور، بعدد 560 ألف سهم على أساس سعر 54.70 دولار للسهم الواحد.

وأوضح البنك أن مجلس إدارته اعتمد في أبريل الماضي الدراسة المعدة من شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية المقيدة، والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن القيمة العادلة لشركة ميدور.

وشركة ميدور، هي إحدى شركات قطاع البترول، وتتبع الهيئة المصرية العامة للبترول، وتأسست عام 1994، وتمتلك معامل تكرير ومصفاة لخام البترول.

وحققت شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، خلال عام 2019 أعلى إيرادات لها منذ 5 سنوات بقيمة 2.4 مليار دولار، بحسب بيان لوزارة البترول.

بنك قناة السويس البترول شركة ميدور

الخبر التالى:

أرباح "مصر بني سويف للأسمنت" تقفز 100% في الربع الأول من 2020

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10431

    عدد المصابين

  • 2486

    عدد المتعافين

  • 566

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس الوزراء يوجه بعلاج الطبيب محمود سامي على نفقة الدولة بالمركز الطبي العالمي