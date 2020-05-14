"كريم مصر" تمنح الأطباء والممرضين خصما 50% على رحلات "Go Hero"

كتب- علاء حجاج :

أعلنت شركة "كريم مصر"، المتخصصة في مجال النقل التشاركي، إطلاق خدمة "Go Hero" والتي تتيح خصما بنسبة 50% على الرحلات للأطباء وطاقم التمريض، لمدة شهر.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، إن إطلاق هذه الخدمة يأتي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وشركة كاسترول المتخصصة في زيوت المحركات، ويهدف لدعم الكادر الطبي في التصدي لفيروس كورونا المستجد، وذلك تيسيرا عليهم وتقديرا وعرفانا بدورهم للعبور من هذه المرحلة الحرجة.

وأضافت أن الخدمة الجديدة التي تم طرحها بشكل خاص للأطباء وطاقم التمريض، تشمل تخفيض بنسبة 50% على كل الرحلات في محافظتي القاهرة والاسكندرية بدون حد أقصى للرحلة، عن طريق اختيار خدمة "Go Hero" على التطبيق، واستخدام برومو كود "Wecare".

وذكرت الشركة أنه سيتم تطبيق الخدمة من خلال استخدام قاعدة بيانات للأطباء وطاقم التمريض المدعمة من وزارة الصحة والسكان، أو بإمكانية ملء البيانات عن طريق رابط طرحته شركة كريم على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"انستجرام".

وقال وائل أبو العلا، الرئيس التنفيذي لشركة كريم مصر، إن شركة كريم حريصة دعم كوادر المنظومة الصحية، الذين يقدمون جهودهم وحياتهم لتخطي وتحقيق الحماية من هذا المرض الذي يهدد حياة الكثيرين.

وقال وائل عبد الشهيد، المدير العام لشركة كاسترول مصر، إن هذا التعاون مع شركة كريم مصر ووزارة الصحة يستهدف الإسهام بشكل فعال في مساندة المجتمع المصري في التصدي للظروف الاستثنائية الحالية، إلى جانب التأكيد على أن سلامة جميع أبناء الوطن هي الهدف الأسمى حاليا وخاصة الكوادر الطبية.