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الخطوط الجوية القطرية تعتزم تسريح 20% من العاملين بها بسبب كورونا

01:16 م الخميس 14 مايو 2020
الخطوط الجوية القطرية تعتزم تسريح 20% من العاملين بها بسبب كورونا

الخطوط الجوية القطرية

القاهرة- وكالات:

قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، إن الشركة ستسرح ما يقرب من 20% من قوة العمل بها، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في تدمير الطلب على السفر، بحسب وكالة رويترز.

ووفقا للوكالة، قال أكبر الباكر في مقابلة تلفزيونية نشرها صحفي في بي.بي.سي على تويتر أمس الأربعاء "للأسف، سيتعين علينا خفض نحو 20% من قوة العمل".

وقال الباكر إن الخفض "قرار شديد الصعوبة" لكن شركة الطيران المملوكة للدولة لا تملك "بديلا آخر".

وكانت رويترز ذكرت في الخامس من مايو الجاري، استنادا إلى رسالة داخلية عبر البريد الإلكتروني، أن الخطوط القطرية ستقوم بخفض أعداد كبيرة من الوظائف تشمل أطقم الضيافة.

وكان لدى مجموعة الخطوط الجوية القطرية، التي تدرج شركة الطيران ضمن أصولها، 46 ألفا و684 موظفا في نهاية آخر سنة مالية أعلنت نتائجها في مارس 2019.

وقال الباكر، لرويترز في مارس، إن الشركة تستنزف السيولة وإنها ستطلب في نهاية المطاف مساعدة حكومية.

الخطوط الجوية القطرية فيروس كورونا تسريح العمالة

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