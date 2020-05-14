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أسعار الذهب تعاود الصعود في مصر.. والجرام يقفز 6 جنيهات

01:07 م الخميس 14 مايو 2020
أسعار الذهب تعاود الصعود في مصر.. والجرام يقفز 6 جنيهات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في السوق المحلي للارتفاع، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث زاد الجرام الواحد بنحو 6 جنيهات، مقارنة بمستوياته أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 750 جنيها مقابل 744 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 643 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 857 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6 آلاف جنيه.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية، بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 2.4 دولار بنسبة 0.15%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية 1718 دولارا في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب شهدت تراجعا طفيفا في السوق المحلي خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث تراجع سعر الجرام بنحو جنيه واحد.

أسعار الذهب جرام الذهب

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