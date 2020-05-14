الإحصاء: 22.6% تراجعا في إيرادات السكك الحديدية بمصر خلال مارس



كتب- مصطفى عيد:

شهدت إيرادات السكك الحديدية في مصر خلال شهر مارس الماضي تراجعا بنسبة 22.6% مقارنة بما كانت عليه خلال فبراير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب نشرة الجهاز المعلوماتية عن أبريل الماضي، والتي نشرها على موقعه الإلكتروني، سجلت إيرادات السكك الحديدية خلال مارس الماضي 161.6 مليون جنيه مقابل 208.8 مليون جنيه في فبراير الماضي.

كما انخفض الإيرادات في مارس بنسبة 11.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والذي سجلت فيه 182.6 مليون جنيه.

وتراجع عدد ركاب السكك الحديدية خلال مارس الماضي إلى 19 مليون راكب مقابل 27.2 مليون راكب في فبراير الماضي، بنسبة تراجع 30.1%.

وانخفض عدد الركاب في مارس أيضا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، والذي سجل 22.7 مليون راكب، وذلك بنسبة تراجع 16.3%.

وانخفضت كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية خلال مارس الماضي إلى 407.9 ألف طن مقابل 451.9 ألف طن في فبراير الماضي، بنسبة تراجع 9.7%.

ولكن كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية ارتفع بذلك في مارس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والذي سجل 360 ألف طن، وذلك بنسبة زيادة 13.3%.

وانخفض عدد حوادث القطارات في مارس الماضي إلى 141 حادثا مقابل 156 حادثا في مارس 2019، بنسبة تراجع 9.6%.

ولكن عدد المصابين نتيجة تلك الحوادث ارتفع إلى 13 مصابا في مارس الماضي مقابل مصاب واحد في مارس 2019، كما وصلت عدد الوفيات إلى شخصين في مارس الماضي، بينما مرت حوادث القطارات في مارس 2019 بدون وفيات.