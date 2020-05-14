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البنك المركزي يضم قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه

11:07 ص الخميس 14 مايو 2020
البنك المركزي يضم قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه

البنك المركزي

كتبت – منال المصري:

قرر البنك المركزي توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، والتي أعلنها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، لتشمل قطاع المقاولات.

وتقوم المبادرة على إقراض الشركات القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر، بفائدة مخفضة.

وقال البنك في بيان، حصل مصراوي على نسخة منه، إنه قرر البنك المركزي إضافة الشركات العاملة في قطاع المقاولات التي يبلغ حجم إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر الى المستفيدين من المبادرة المُشار إليها.

وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على كافة الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاع المقاولات الذي يُعد المحرك الرئيسي للعديد من القطاعات الصناعية والخدمية ويضم شريحة كبيرة من حجم العمالة بالسوق المصري،

وأوضح أن القرار جاء حرصا من البنك المركزي على مساندة القطاعات الحيوية بهدف إعانتها على تخفيف آثار تداعيات تلك الأزمة على الاقتصاد المصري ومساندتها على الاستمرار في نشاطها بالرغم من الظروف الراهنة.

البنك المركزي قطاع المقاولات مبادرة الـ 100 مليار جنيه

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