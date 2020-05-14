خفض المصروفات يقلل خسائر الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بالربع الأول

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت خسائر شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، خلال الربع الأول من العام الجاري، على الرغم من تراجع مبيعاتها.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة المرسلة للبورصة اليوم الخميس، تراجع خسائرها إلى 35.8 مليون جنيه مقابل 77.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 575.1 مليون جنيه مقابل 581.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب القوائم المالية للشركة، انخفضت تكلفة المبيعات إلى 582 مليون جنيه مقابل 643.3 مليون جنيه، كما تراجعت قيمة المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات التشغيلية الأخرى.

وقالت الشركة، إنها لم تتأثر خلال الفترة الماضية بأزمة فيروس كورونا، لكنها تقيم أثر الوباء على نشاط الشركة في المستقبل.