أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

اليوم.. البنك المركزي يبحث مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها

10:37 ص الخميس 14 مايو 2020
اليوم.. البنك المركزي يبحث مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها

البنك المركزي المصري

كتب- مصطفى عيد:

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، لبحث مصير أسعار الفائدة، وذلك في خامس اجتماعاتها لهذا العام، وسط توقعات بتثبيتها.

وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في الثاني من أبريل الماضي، وذلك عقب خفض مفاجئ واستثنائي 3% في اجتماع طارئ للجنة في 16 مارس الماضي، لتصبح 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.

وكان 5 محللين و4 مصرفيين توقعوا في تقريرين سابقين لمصراوي هذا الأسبوع، أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم الخميس.

وتوافق بنك استثمار "إتش سي" مع توقعات المحللين والمصرفيين، بأن يتجه المركزي نحو تثبيت الفائدة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد الماضي، ارتفاع معدل التضخم السنوي، في أبريل الماضي، إلى مستوى 5.9%، في إجمالي الجمهورية، مقابل 4.6% في مارس.

ورغم ارتفاعه لا يزال معدل التضخم السنوي أقل من مستهدف البنك المركزي له في الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.

كما زاد معدل التضخم الشهري خلال أبريل إلى 1.6% لإجمالي الجمهورية مقابل 0.6% في مارس، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.

البنك المركزي أسعار الفائدة

الخبر التالى:

تراجع الجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10431

    عدد المصابين

  • 2486

    عدد المتعافين

  • 566

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اجتماع الحكومة| مراحل خطة التعايش مع كورونا.. ومدبولي: "عقوبات لغير الملتزمين"