اليوم.. البنك المركزي يبحث مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها

كتب- مصطفى عيد:

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، لبحث مصير أسعار الفائدة، وذلك في خامس اجتماعاتها لهذا العام، وسط توقعات بتثبيتها.

وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في الثاني من أبريل الماضي، وذلك عقب خفض مفاجئ واستثنائي 3% في اجتماع طارئ للجنة في 16 مارس الماضي، لتصبح 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.

وكان 5 محللين و4 مصرفيين توقعوا في تقريرين سابقين لمصراوي هذا الأسبوع، أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم الخميس.

وتوافق بنك استثمار "إتش سي" مع توقعات المحللين والمصرفيين، بأن يتجه المركزي نحو تثبيت الفائدة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد الماضي، ارتفاع معدل التضخم السنوي، في أبريل الماضي، إلى مستوى 5.9%، في إجمالي الجمهورية، مقابل 4.6% في مارس.

ورغم ارتفاعه لا يزال معدل التضخم السنوي أقل من مستهدف البنك المركزي له في الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.

كما زاد معدل التضخم الشهري خلال أبريل إلى 1.6% لإجمالي الجمهورية مقابل 0.6% في مارس، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.