البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الخميس
10:14 ص الخميس 14 مايو 2020
كتبت- شيرين صلاح:
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.58% مع بداية تعاملات الخميس، إلى مستوى 10358 نقطة.
كما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.16%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.31%.
وكانت البورصة تراجعت خلال تعاملات أمس الأربعاء ، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية التعاملات بنسبة 1.81% إلى مستوى 10396 نقطة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
10431
عدد المصابين
-
2486
عدد المتعافين
-
566
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4222968
عدد المصابين
-
1476137
عدد المتعافين
-
288368
عدد الوفيات
إعلان