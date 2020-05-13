الكيلو يصل إلى 190 جنيهًا.. تعرف على أسعار كعك العيد هذا العام

كتبت- شيرين صلاح:

بدأت المتاجر خلال الأيام الماضية عرض الكعك والبسكويت مع اقتراب عيد الفطر المبارك؛ لتشجيع الزبائن على الشراء.

وتنوي محلات الحلويات إنتاج ربع كميات كعك العيد التي تنتجها كل عام وبنفس أسعار العام الماضي، نظرًا لحالة الضعف المتوقعة في الإقبال على الشراء، والتي شهدها السوق بالفعل بالنسبة للياميش والحلويات برمضان خلال الموسم الحالي، بحسب ما قاله علاء عيسى، سكرتير شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية لـ"مصراوي" في وقت سابق.

ويختلف سعر الكجم على حسب كل متجر يباع فيه، ويرصد "مصراوي" أسعار الأصناف المختلفة في 4 محلات شهيرة:

1- حلواني العبد:

كجم كعك سادة 110 جنيهات

كجم كعك ملبن 110 جنيهات

كجم كعك عجمية 110 جنيهات

كجم كعك عين جمل 160 جنيهًا

كجم كعك فسدق 170 جنيهًا

كجم غربية باللوز 150 جنيهًا

كجم بسكويت "سادة، برتقال، جوز هند، شيكولات كوكيز" 95 جنيهًا

كجم بيتيفور ممتاز 120 جنيهًا

كجم بيتيفور بالمكسرات 150 جنيهًا

كجم منين سادة 95 جنيهًا

كجم منين بالعجوة 95 جنيهًا

علبة مشكل كجم 115 جنيهًا

علبة مشكل 1.5 كجم 180 جنيهًا

علبة مشكل 2 كجم 230 جنيهًا

علبة مشكل 3 كجم 370 جنيهًا

علبة مشكل 4 كجم 500 جنيه

علبة مشكل 3 كجم 575 جنيهًا

علبة مشكل 5.25 كجم 750 جنيهًا

علبة مشكل 6 كجم 950 جنيهًا

2- حلواني تسيباس:

كجم بيتيفور "عادة - شيكولاتة" 145 جنيهًا

كجم بيتيفور "عادة - كوكتيل" 145 جنيهًا

كجم بيتيفور "عادة - أبيض" 145 جنيهًا

كجم بسكويت نشادر 100 جنيه

كجم بسكويت جوز هند 115 جنيهًا

كجم بسكويت كوكتيل 110 جنيهات

كجم بسكويت شيكولاتة 110 جنيهات

كجم بسكويت برتقال 110 جنيهات

كجم غربية سادة 120 جنيهًا

كجم غريبة بندق 230 جنيهًا

كجم غربية فسدق 235 جنيهًا

كجم منين سادة 85 جنيهًا

كجم منين عجوة بدون سمسم 70 جنيهًا

كجم كعك سادة 120 جنيهًا

كجم كعك ملبن 110 جنيهات

كجم كعك عجوة 115 جنيهًا

كجم كعك فستق 240 جنيهًا

كجم كعك عجمية 125 جنيهًا

كجم كعك جوز 190 جنيهًا

كجم كعك بندق 180 جنيهًا

3- لابوار:

كجم كعك سادة 160 جنيهًا

كجم كعك عجوة 150 جنيهًا

كجم كعك عجمية 180 جنيهًا

كجم كعك جوز مطحون وملبن 190 جنيهًا

كجم كعك جوز وعين جمل 250 جنيهًا

كجم كعك فسدق 300 جنيه

كجم بيتي فور أبيض 210 جنيهات

كجم بيتي فور شيكولاتة 210 جنيهات

كيلة غريبة 210 جنيهات

علبة بسكويت شاي متوسطة أبيض 65 جنيهًا

علبة بسكويت شاي متوسطة شيكولاتة 65 جنيهًا

علبة بسكويت شاي كبيرة " شيكولاتة – قرفة – أبيض" 125 جنيهًا

علبة كعك سادة صغيرة 170 جنيهًا

علبة كعك عين جمل وقرفة صغيرة 220 جنيهًا

4- نولا:

علبة مشكل كجم 165 جنيهًا

علبة مشكل 2 كجم 310 جنيهات

علبة مشكل 3 كجم 465 جنيهًا