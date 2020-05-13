بعد تعديل القانون.. كيف تحسب الضريبة على مرتبك بدءا من يوليو المقبل؟

كتب- مصطفى عيد:

أقر مجلس النواب، مؤخرا، تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والتي تضمنت زيادة حد الإعفاء من الضريبة وتعديل بعض الشرائح، وأيضا رفع حد الإعفاء الشخصي، والتي سيتم تطبيقها على مرتبات الموظفين بدءا من يوليو المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية، التعديلات يوم السبت الماضي، بقرار جمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتضمنت التعديلات الجديدة رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه (الشريحة الأولى المعفاة)، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفي من الضرائب.

كما تم استحداث شريحة جديدة بالضريبة بنسبة 2.5% لأصحاب الدخول من 15 إلى 30 ألف جنيه سنويا، بخلاف حد الإعفاء الشخصي.

وستصبح الضريبة على الشريحة من أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه 10% بدلًا من 15%، والضريبة على الشريحة أكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه ستكون 15% بدلًا من 20%.

كما ستصبح الضريبة على الشريحة أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه 20% بدلا من 22.5%، وعلى الشريحة أكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5%، وتم استحداث شريحة جديدة بسعر 25% لذوي الدخل الأعلى من ذلك.

ويرصد مصراوي في بعض الأمثلة التالية كيفية حساب ضريبة الدخل على مرتبات الموظفين سواء كانت حكومة أو قطاع خاص:

1- إذا كان المرتب 3 آلاف جنيه قبل خصم الضريبة:

إذا كنت موظفا وتحصل على راتب 3 آلاف جنيه قبل خصم الضريبة، فبالتالي يصل دخلك السنوي إلى 36 ألف جنيه وتعتبر ضمن الشريحة الثانية من شرائح الدخل بالقانون (بعد إضافة حد الإعفاء الشخصي).

وعند حساب الضريبة على دخلك في هذه الحالة يتم خصم أولا حد الإعفاء الشخصي 9 آلاف جنيه من إجمالي الدخل السنوي ليصبح المبلغ المتبقي 27 ألف جنيه.

ويتم بعد ذلك خصم قيمة الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة 15 ألف جنيه ليتبقى من المبلغ 12 ألف جنيه وهو الجزء الذي سيتم حساب الضريبة عليه.

وبتطبيق سعر الضريبة المطبق على الشريحة الثانية، والتي يقع بها هذا المبلغ، سيتم خصم 2.5% من المبلغ المتبقي 12 ألف جنيه، لتصل قيمة الضريبة على دخلك السنوي إلى 300 جنيه.

ولحساب قيمة الضريبة على راتبك الشهري يتم تقسيم مبلغ الـ 300 جنيه على 12 شهرا، ليصبح المخصوم منك للضرائب شهريا 25 جنيها بدلا من 175 جنيها قبل تطبيق النظام الجديد (دون تطبيق أي خصم ضريبي).



2- إذا كان المرتب 6 آلاف جنيه قبل خصم الضريبة:

إذا كنت تحصل على راتب 6 آلاف جنيه قبل خصم الضريبة، سيصل دخلك السنوي إلى 72 ألف جنيه وتعتبر ضمن الشريحة الخامسة من شرائح الدخل بالقانون.

وعند حساب الضريبة على دخلك في هذه الحالة يتم خصم أولا حد الإعفاء الشخصي 9 آلاف جنيه من إجمالي الدخل السنوي ليصبح المبلغ المتبقي 63 ألف جنيه.

ويتم بعد ذلك خصم قيمة الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة 15 ألف جنيه ليتبقى من المبلغ 48 ألف جنيه وهو الجزء الذي سيتم حساب الضريبة عليه.

ويتم بعد تطبيق جدول الضريبة المطبق حتى الشريحة الخامسة، الواقع فيها الدخل في هذه الحالة، وذلك بالتدريج والتوزيع على المبلغ المتبقي، بحيث يتم خصم 2.5% على 15 ألف جنيه الشريحة الثانية، و10% على 15 ألف جنيه الثالثة، و15% على الـ 15 ألف جنيه الرابعة، و20% على 3 آلاف جنيه الشريحة الخامسة.

وبإجراء عملية حساب الضريبة على إجمالي المبلغ، ستصل قيمة الضريبة في هذه الحالة من الشريحة الثانية وحتى الخامسة على الترتيب إلى (375 + 1500 + 2250 + 600) بإجمالي ضريبة سنوية 4725 جنيها.

ولحساب قيمة الضريبة على راتبك الشهري يتم تقسيم المبلغ الناتج على 12 شهرا، ليصبح المخصوم منك للضرائب شهريا نحو 394 جنيها بدلا من نحو 704 جنيهات في النظام القديم (دون تطبيق أي خصم ضريبي).