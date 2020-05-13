لافارج مصر تدعم مبادرة إصلاح ٤٦٠ جهاز تنفس صناعي بالمستشفيات الحكومية

قالت شركة لافارج مصر، التابعة لمجموعة لافارﭺ هولسيم العالمية، في بيان اليوم الأربعاء، إنها اطلقت مبادرتين جديدتين لمساندة البلاد في مواجهة أزمة كورونا، من خلال دعم العمالة غير المنتظمة، والمساعدة في تيسير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى كورونا في مصر بالتعاون مع بنك الطعام المصري وبنك الشفاء المصري.

وأضافت الشركة أنها ساهمت في مبادرة بنك الطعام المصري لدعم العمالة غير المنتظمة في القطاعات غير الرسمية من خلال توفير 2000 صندوق طعام لعائلات العمالة غير المنظمة في محافظة القليوبية.

وفي مبادرة ثانية مع بنك الشفاء لحل مشكلة الإحتياج المرتفع لأجهزة التنفس الصناعي لمكافحة وباء فيروس كورونا، تشارك لافارج في حصر وصيانة وتحديث ٤٦٠ جهاز تنفس صناعي في نظام المستشفيات الحكومية.