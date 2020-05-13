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البورصة تنهي سلسلة صعود 6 جلسات وتهبط 1.8% بنهاية تعاملات الأربعاء

02:22 م الأربعاء 13 مايو 2020
البورصة تنهي سلسلة صعود 6 جلسات وتهبط 1.8% بنهاية تعاملات الأربعاء

البورصة

كتب- مصطفى عيد:

أنهت البورصة سلسلة من الصعود استمرت 6 جلسات متتالية، وذلك بعد هبوط حاد مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.81% بنهاية التعاملات إلى مستوى 10396 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.18%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 2.11%.

ويأتي ذلك بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس، على زيادة ضريبة الدمغة على التعامل بالبورصة لتصبح 0.75 في الألف من قيمة كل معاملة بالبورصة بدلا من 0.5 في الألف الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 755 مليون جنيه، و24.4 مليون جنيه على التوالي، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 779.3 مليون جنيه.

وكانت البورصة واصلت ارتفاعها للجلسة السادسة على التوالي خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية التعاملات بنسبة 2.8% إلى مستوى 10588 نقطة.

وجاء الصعود القوي للبورصة أمس بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مساء أمس الأول الاثنين على صرف تمويل 2.8 مليار دولار لمصر لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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