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الغرف التجارية تقترح على "المركزي" ضم القطاعين التجاري والخدمي لمبادرة الـ 5%

11:40 ص الأربعاء 13 مايو 2020
الغرف التجارية تقترح على "المركزي" ضم القطاعين التجاري والخدمي لمبادرة الـ 5%

البنك المركزي المصري

كتب- علاء حجاج:

قال وليد رمضان رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الغرف التجارية إن الغرفة تقدمت بمذكرة لمحافظ البنك المركزي بطلب ضم القطاع التجاري والخدمي لمبادرة البنك المركزي الخاصة بمنح قروض بفائدة 5%.

يأتي هذا المقترح بناء على توصية مجلس شباب الأعمال الاقتصادي والذي تقدم بالمقترح للغرف التجارية والتي بدورها رفعتها لمحافظ البنك المركزي.

وبحسب المذكرة المقدمة لمحافظ البنك المركزي، نص المقترح على المطالبة بضم القطاعين التجاري والخدمي لمبادرة منح الائتمان التي أطلقها البنك المركزي، بإجراءات ميسرة وسريعة لدعم وتنشيط الاقتصاد الممصري وحتى يتمكن القطاع التجاري من الوفاء بالتزاماته والقدرة على الاستمرار وسداد المرتبات

كما طالبت المذكرة المقدمة بتشكيل لجنة من البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية لوضع الضوابط الحاكمة للمنظومة بما يضمن سلامة التطبيق لتحقيق هدف تنشيط الطلب المحلي وزيادة الناتج القومي.

البنك المركزي مجلس شباب الأعمال الاقتصادي الغرف التجارية مبادرة الـ 5%

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