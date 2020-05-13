المالية: تطبيق النظام الجديد لضريبة الدخل على المرتبات بدءا من يوليو

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم تطبيق النظام الضريبي الجديد للدخل من المرتبات وما في حكمها اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك بعد تعديلات بعض أحكام قانون "الضريبة على الدخل" الصادرة بالقانون رقم 26 لسنة 2020.

وأضاف الوزير في بيان اليوم الأربعاء، عقب صدور القانون، أن النظام الجديد يسري على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون.

وذكر أن التعديلات الجديدة تعكس تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية بتحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع وخدمة الطبقة المتوسطة، على النحو الذي يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن ضريبة الدخل على الأفراد في ظل التعديلات الجديدة، ستكون تصاعدية عادلة، وتحقق وفرا ضريبيا للشرائح الأقل دخلا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتعالج تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على "الخصم الضريبي".

وأوضح أن التعديلات الجديدة تتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفي من الضرائب.

وقال الوزير إنه تم، بمقتضى هذه التعديلات، استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها 2.5%.

وأضاف أن الضريبة على الشريحة من أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه ستكون 10% بدلًا من 15%، والضريبة على الشريحة أكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه ستكون 15% بدلًا من 20%.

وذكر الوزير أن الضريبة على الشريحة أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه ستكون 20% بدلا من 22.5%، وعلى الشريحة أكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5%، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25% لذوي الدخل الأعلى من ذلك.