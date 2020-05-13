البترول تبحث دمج شركتين تابعتين لها لتوفير المصاريف ورفع كفاءة التشغيل

كتب- مصطفى عيد:

أكد طارق الملا وزير البترول أهمية اتخاذ شركتي واحة باريس للمياه الطبيعية، والوادي الجديد للعبوات، التابعتين لها، ما يلزم من إجراءات تصحيحية تمهيدا لدمجهما لتوفير التكاليف والمصروفات الإدارية ورفع كفاءة التشغيل، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأشار الوزير إلى أهمية العمل على تحسين أداء الشركتين وضرورة تخفيض تكاليف الإنتاج لمواجهة المنافسة في السوق مع الشركات ذات نفس طبيعة النشاط وعلى زيادة التكامل بين الشركتين كمرحلة أولى للاستفادة من الإمكانيات المتاحة بهما.

جاء ذلك خلال اجتماع لاعتماد نتائج أعمال الشركتين لعام 2019 عبر الفيديو كونفرانس، بحضور عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ومحمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، وممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى استمرار عمل اللجنة التي تم تشكيلها خلال الفترة الماضية لتقييم الأداء وتحديد النقاط الرئيسية المطلوبة لتصحيح مسار أنشطة الشركتين.

وقال طارق عبد الصمد رئيس شركة واحة باريس، إن الشركة استطاعت خلال عام 2019 إنتاج أكثر من 2 مليون زجاجة مياه، وتحقيق إيرادات 74 مليون جنيه مقابل 52 مليون جنيه في العام السابق عليه.

وذكر عبد الرحمن أبو خضرة رئيس شركة الوادي الجديد للعبوات، أنه تم توريد العبوات المطلوبة للمياه المعدنية لشركة واحة باريس خلال العام الماضي، وأن الشركة تشتمل على أحدث أجهزة المعامل لضبط الجودة واختبار المادة الخام والمنتج النهائي للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.