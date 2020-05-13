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تراجع الفلفل البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:50 ص الأربعاء 13 مايو 2020
تراجع الفلفل البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفلفل الرومي 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 2.5 و4.5 جنيه.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.
البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه.
البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 2 جنيه و4.5 جنيه.
الفاصوليا بين 2.5 و4.5 جنيه.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الملوخية بين 3 و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
البامية 20 و25 جنيها.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 5 و8 جنيهات.
اليوسفي بين 5 و9 جنيهات.
الجوافة بين 5 و9 جنيهات.
الفراولة بين 3 و7 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.

أسعار الخضر الطماطم البطاطس الكوسة أسعار الفاكهة الجوافة الفراولة

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