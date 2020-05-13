أرباح السويدي إليكتريك تهوي 58% في الربع الأول بسبب كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

هوت أرباح شركة السويدي إليكتريك بنسبة 58.2% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وبحسب نتائج أعمال الشركة المرسلة للبورصة اليوم الأربعاء، سجل صافي ربح الشركة بعد خصم حقوق الأقلية 400 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 957.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وسجلت الشركة انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 4% لتصل إلى 10.8 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من العام.

وقال أحمد السويدي، العضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، في بيان صحفي إن الشركة واجهت سلسلة من التحديات في السوق المصري شأنه شأن الدول الأخرى بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا وتأثيره السلبي على جميع اقتصادات العالم وقطاعات الرعاية الصحية.

وأضاف أن أنشطة قطاعي الأسلاك والكابلات ومشروعات المقاولات ترتبط بشكل كبير بالأداء العام للاقتصاد الوطني، حيث تتنوع قاعدة عملاء القطاعين بين مختلف الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الإنشاءات والتطوير العقاري والتصنيع.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة انخفاض إيرادات قطاعي الأسلاك والكابلات بنسبة 27.7% خلال الربع الأول من 2020.

وبحسب السويدي فإن "الشركة نجحت في جني ثمار جهودها المبذولة خلال السنوات الأخيرة التي شهدت استثمار موارد ضخمة في تطوير نموذج أعمالها، وانعكس ذلك على نمو إيرادات قطاع مشروعات المقاولات بمعدل سنوي 52.2%".

وقال إن قطاع الطاقة المتجددة شهد أداءً قويًا خلال الربع الأول من محطة الطاقة الشمسية التابعة لها في بنبان بأسوان ومشروعات طاقة الرياح.

ووفقًا للسويدي فإن الشركة ستواصل دراسة واستكشاف فرص تنمية أعمال القطاع عبر الإندماج مع شركات أخرى أو الاستحواذ عليها، سعيًا لتعظيم القيمة من أصول الشركة وتحسين قدرتها التنافسية وسط مختلف الظروف غير المتوقعة.

وخلال الربع الأول بلغت قيمة مشروعات المقاولات المتعاقد عليها 53 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة مشروعات العدادات 46 مليون يورو ومشروعات المحولات 80 مليون يورو.

وتعمل الإدراة حاليًا على خفض المصروفات التشغيلية والمصروفات العامة الأخرى، بحسب ما ذكره أحمد السويدي في البيان.

وقال إن الإدارة تدرس كافة السبل اللازمة لتسريع وتيرة تعافي الإيرادات، كما أنها تضع في مقدمة أولوياتها التأكد من الحفاظ على صحة وسلامة موظفيها.

وتعمل شركة السويدي في تصنيع الكابلات والمنتجات الكهربائية بمختلف أنواعها ولديها 22 منشاة صناعية في 15 دولة.