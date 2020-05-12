أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

تراجع في مبيعات المراوح هذا العام بسبب تداعيات كورونا

04:15 م الثلاثاء 12 مايو 2020
تراجع في مبيعات المراوح هذا العام بسبب تداعيات كورونا

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد هلال، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار المراوح استقرت هذا العام، عند نفس مستوياتها العام الماضي، مع تراجع الإقبال على الشراء.

وأضاف هلال، أن تراجع الإقبال هذا العام يرجع إلى تداعيات أزمة كورونا، حيث تنصب أولويات المواطنين على شراء السلع الغذائية.

وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن متوسط سعر المراوح بالأسواق يتراوح بين 250 جنيها و800 جنيه، باختلاف العلامة التجارية، والحجم والنوع.

ويتراوح سعر المروحة الفريش بوكس بين 219 و 448 جنيها، وسعر المروحة فريش حائط بين 543 و661 جنيها، وسعر المروحة الفريش استاند 706 جنيهات، بحسب موقع فريش للأجهزة الكهربائية.

ويسجل سعر المروحة تورنيدو استاند بين 675 و925 جنيها، وسعر المروحة تورنيدو بوكس بنحو 365 جنيها، وسعر المروحة تورنيدو حائط 612 جنيها، وسعر المروحة تورنيدو سقف 445 جنيها، ويصل سعر المروحة تورنيدو مكتب إلى 466 جنيها، بحسب موقع شركة تونيدو للأجهزة الكهربيائية.

ويتراوح سعر المروحة توشيبا استاند بين 740 و829 جنيها، وسعر المروحة توشيبا الحائط بين 580 و620 جنيها، بحسل موقع شركة توشيببا للأجهزة الكهربيائية.

أحمد هلال شعبة الأجهزة الكهربائية فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا

الخبر التالى:

عكس التوقعات.. هل استفاد قطاع المستلزمات الطبية في مصر من أزمة كورونا؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9746

    عدد المصابين

  • 2172

    عدد المتعافين

  • 533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4142970

    عدد المصابين

  • 1427179

    عدد المتعافين

  • 283861

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مسؤول بالمركزي: مصر تسلمت اليوم قرض صندوق النقد بقيمة 2.77 مليار دولار