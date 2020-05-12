تراجع في مبيعات المراوح هذا العام بسبب تداعيات كورونا

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد هلال، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار المراوح استقرت هذا العام، عند نفس مستوياتها العام الماضي، مع تراجع الإقبال على الشراء.

وأضاف هلال، أن تراجع الإقبال هذا العام يرجع إلى تداعيات أزمة كورونا، حيث تنصب أولويات المواطنين على شراء السلع الغذائية.

وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن متوسط سعر المراوح بالأسواق يتراوح بين 250 جنيها و800 جنيه، باختلاف العلامة التجارية، والحجم والنوع.

ويتراوح سعر المروحة الفريش بوكس بين 219 و 448 جنيها، وسعر المروحة فريش حائط بين 543 و661 جنيها، وسعر المروحة الفريش استاند 706 جنيهات، بحسب موقع فريش للأجهزة الكهربائية.

ويسجل سعر المروحة تورنيدو استاند بين 675 و925 جنيها، وسعر المروحة تورنيدو بوكس بنحو 365 جنيها، وسعر المروحة تورنيدو حائط 612 جنيها، وسعر المروحة تورنيدو سقف 445 جنيها، ويصل سعر المروحة تورنيدو مكتب إلى 466 جنيها، بحسب موقع شركة تونيدو للأجهزة الكهربيائية.

ويتراوح سعر المروحة توشيبا استاند بين 740 و829 جنيها، وسعر المروحة توشيبا الحائط بين 580 و620 جنيها، بحسل موقع شركة توشيببا للأجهزة الكهربيائية.