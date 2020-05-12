كتبت منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي لمصراوي، إن مصر تسلمت اليوم الثلاثاء قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 2.772 مليار دولار.

ومنح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس موافقته على تقديم مساعدة مالية طارئة لمصر قدرها نحو 2.8 مليار دولار، لتلبية احتياجات التمويل العاجلة التي نتجت عن تفشي فيروس كورونا في العالم.

وحصلت مصر على القرض الجديد من الصندوق من خلال أداة التمويل السريع (RFI).

وسيساعد هذا الدعم الطارئ لمصر على الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية وتوفير التمويل اللازم في الميزانية لتغطية الإنفاق الموجَّه والمؤقت، بهدف احتواء الأثر الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا وتخفيف حدته، بحسب بيان من الصندوق أمس.

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