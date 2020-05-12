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البورصة تقفز 2.8% بنهاية تعاملات اليوم

02:57 م الثلاثاء 12 مايو 2020
البورصة تقفز 2.8% بنهاية تعاملات اليوم

البورصة المصرية

قفز مؤشر البورصة الرئيسي مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك وذلك بعد ساعات من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف تمويل لمصر بنحو 2.8 مليار دولار في إطار إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.8% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 10588 نقاط.

كما شهد مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 3.08%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 3.34%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 1.9 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 16 مليون جنيه و1.9 مليار جنيه على التوالي.

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