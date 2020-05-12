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فيروس كورونا يهوي بأرباح إيديتا 33.5% خلال الربع الأول من العام

11:49 ص الثلاثاء 12 مايو 2020
فيروس كورونا يهوي بأرباح إيديتا 33.5% خلال الربع الأول من العام

مصنع إيديتا

كتبت- ياسمين سليم:

تراجعت أرباح شركة إيديتا للصناعات الغذائية بنسبة 33.5% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة التي أعلنت عنها اليوم الثلاثاء، تحقيقها صافي أرباح بقيمة نحو 83 مليون جنيه خلال أول 3 أشهر من 2020 مقابل 124.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام بنسبة 1.8% لتصل إلى 964.1 مليون جنيه.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم إن انخفاض الإيرادات جاء على خلفية التباطؤ الذي يشهده السوق بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وتخطط الشركة إلى الدخول في قطاعات جديدة بسوق الأغذية الخفيفة المعبأة آليًا، مستفيدة من قوة علامتها التجارية وخبرتها، بحسب البيان.

وقال إن الشركة تعمل حاليًا على تركيب خط جديد لإنتاج البسكويت، علاوة على ضخ استثمارات في التوسع بقدرات من أجل تغطية مناطق جديدة والوصول إلى الشرائح المستهدفة.

وتوقع بيان الشركة أن تنتهي الأعمال التنفيذية بمصنعها الجديد في المغرب وفقًا للجدول الزمني على أن يتم تشغيله هذا العام.

وإيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.

فيروس كورونا شركة إيديتا

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