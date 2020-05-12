"أورا" تتفق مع أوراسكوم للإنشاءات وبنك مصر لبناء وتمويل مشروعZED بالشيخ زايد

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت شركة أورا ديفلوبرز، عن توقيعها عقد مع شركة أوراسكوم للإنشاءات لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ZED الشيخ زايد.

وقال بيان من شركة أوراسكوم للإنشاءات اليوم الثلاثاء للبورصة إنه خلال توقيع العقد أعلنت شركة أورا عن اتفاقية قرض بقيمة مليار جنيه مع بنك مصر وذلك لتمويل تطوير ZED الشيخ زايد.

ويمثل التوقيع أول اتفاقية تمويل لشركة أورا ديفلوبرز للانتهاء من بناء المرحلة الأولى من ZED الشيخ زايد.

وحضر التوقيع المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لأورا العالمية ورئيس مجلس إداررة أورا ديفلوبرز، وأسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

وقال ساويرس في البيان إنه بعد الانتهاء من المخطط الرئيسي والتصميم المعماري الذي طورته شركة "WATG" الدولية اخترنا التعاون مع أوراسكوم للإنشاءات في مشروعنا الأول لتزويد عملائنا بجودة عالمية وضمان التسليم في الوقت المحدد.

وأضاف: "لقد بدأنا بالفعل أعمال البناء في الموقع منذ أغسطس الماضي بأعمال الحفر والأساسات العميقة وذلك بعد 4 أشهر من الإعلان عن بدأ البيع".

وتابع: "العمل في الموقع يسير بشكل جيد للغاية منذ ذلك الوقت".

وأبدى أسامة بشاي، سعادته بالتعاون مع أورا ديفلوبرز في مشروعها الجديد وقال في البيان إن "هذا المشروع سيؤكد من ريادتنا في إنشاء المشاريع التجارية المتميزة في مصر وسيضاف لسجلنا الحافل في القطاع".

ونقل البيان عن هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز في مصر، قوله إنه من المقرر الانتهاء من الإنشاءات في المشروع خلال 35 شهرًا، لبدء تسليم المرحلة الأولى بحلول عام 2023 كما هو مقرر.

ومشروع ZED بالشيخ زايد متعدد الأغراض ويتكون من 6 مراحل بها أكثر من 4500 وحدة سكنية كاملة التشطيب، فضلًا عن مجمع تجاري إداري في حين أن المرحلة الأولى التي تم اسنادها لشركة أوراسكوم للإنشاءات تشمل حوالي 600 وحدة سكنية.

ويشمل الاتفاق بناء جراج سفلي من 3 طوابق ومول من مستويين وأربعة أبراج سكنية 17 طابق لكل منهما.