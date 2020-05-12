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البورصة ترتفع 2% مع بداية التعاملات بعد موافقة صندوق النقد على قرض مصر

10:35 ص الثلاثاء 12 مايو 2020
البورصة ترتفع 2% مع بداية التعاملات بعد موافقة صندوق النقد على قرض مصر

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة صعودا قويا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ساعات من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف تمويل لمصر بنحو 2.8 مليار دولار، ضمن أداة التمويل السريع في إطار إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.02% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 10504 نقاط.

كما شهد مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 2.04%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 2.48%.

وكانت البورصة واصلت ارتفاعها للجلسة الخامسة على التوالي خلال تعاملات أمس الاثنين، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية التعاملات بنسبة 0.38% إلى مستوى 10296 نقطة.

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