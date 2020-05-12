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الدولار يرتفع عالميا مع تنامي المخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا

10:02 ص الثلاثاء 12 مايو 2020
الدولار يرتفع عالميا مع تنامي المخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا

دولار عالمي

القاهرة- وكالات:

تمسك الدولار بالمكاسب التي حققها عالميا اليوم الثلاثاء مع تنامي المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد تنال من التعافي العالمي، ومؤشرات جديدة على توترات تجارية دفعت المستثمرين لتوخي الحذر، وفقا لوكالة رويترز.

وقال محللون إن مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يهونون من شأن احتمال أن تكون أسعار الفائدة السلبية عززت جاذبية عائد الدولار في حين تقود مخاوف من إصابات جديدة بالفيروس في الصين وألمانيا وكوريا الجنوبية الطلب على ملاذ آمن.

كما أن خطوات مبدئية لحكومات نحو إنهاء إجراءات العزل كانت سببا لحالة من عدم يقين أيضا بسبب المخاطر الطبية والمالية.

ونزل الدولار الاسترالي بما يصل إلى 0.8% لأقل مستوى في أسبوع عند 0.6432 دولار أمريكي بعد حظر الصين بعض واردات اللحوم الاسترالية، ولكنه قلص الخسائر بعدما هون وزير التجارة الأسترالي من الأمر ووصفة بمسألة فنية.

ومُنيت بقية العملات الرئيسية الأخرى بخسائر باستثناء الين الذي ارتفع قليلا عقب خسائر نحو واحد بالمئة أمس الاثنين.

ونزل اليورو عن 1.08 دولار لأول مرة في نحو أسبوع ثم تعافى إلى 1.0802 دولار. كما عوض الدولار النيوزيلندي خسائره المبكرة واستقر عند 0.6083 دولار أمريكي، وفقا لرويترز.

وهبط الدولار الأمريكي نحو 0.3% إلى 107.36 ين. واستمر الضغط على الجنيه الاسترليني بعد خطة لتخفيف إجراءات العزل ببطء ليسجل 1.2337 دولار أمريكي.

ومقابل سلة من العملات، سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى في أسبوعين في آسيا قبل أن يستقر عند ذروة أسبوع عند 100.27.

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