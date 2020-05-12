البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يعلن إلغاء مؤتمره السنوي العام بشرم الشيخ

القاهرة - (أ ش أ)

أعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "افريكسم بنك" إلغاء سلسلة الفعاليات التي كان يعتزم عقدها ضمن مؤتمره السنوي العام في مدينة شرم الشيخ، ليتم بدلا عن ذلك عقد اجتماع للمساهمين بالبنك عن بعد.

وقال الدكتور بنديكت أوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، في بيان للبنك، إن قرار عقد اجتماع حملة الأسهم عن بعد اتخذ بعد دراسة جميع الخيارات المتاحة للتأكد من التزام البنك بمتطلبات الحوكمة الخاصة به.

وأوضح أن الجلسات المكونة للمؤتمر السنوي السابع والعشرين، الذي كان من المنتظر أن يعقد في الفترة من ١٠ إلى ١٣ يونيو 2020 في مدينة شرم الشيخ ألغي في ضوء قيود التنقل العالمية، فضلا عن الحاجة لتأمين التباعد الاجتماعي الذي تفرضه جائحة كورونا المستجد "كوڤيد-19".

وقال أوراما "أولويتنا هي ضمان السلامة والراحة لجميع المساهمين والشركاء، الأمر الذي يتطلب الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة المتبعة من قبل الدولة المضيفة مصر".

وأوضح أن هذه القرارات رغم صعوبتها، إلا أنها ضرورية وتتماشى مع جهود البنك الاستباقية لمكافحة الجائحة.

يذكر أن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير أفريكسيم بنك (Afreximbank)، قد أعلن عن حزمة ائتمانية بقيمة 3 مليارات دولار، باسم مرفق التخفيف من آثار التجارة الوبائية (PATIMFA)، لمساعدة البلدان الإفريقية على التعامل مع الآثار الاقتصادية والصحية لوباء كورونا المستجد، وذلك في ٢٥ مارس الماضي.

وستوفر التسهيلات التى وافق عليها مجلس إدارة البنك التمويل لمساعدة الدول الأعضاء فى البنك الإفريقي على التكيف بطريقة منظمة مع الصدمات المالية والاقتصادية والصحية الناتجة عن جائحة كورونا COVID ــ 19.

وقال "أفريكسيم بنك" إنه سيدعم البنوك المركزية في الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الأخرى لسداد مدفوعات الديون التجارية المستحقة، ولتجنب التخلف عن سداد المدفوعات التجارية، كما ستكون متاحة لدعم واستقرار موارد النقد الأجنبي للبنوك المركزية في البلدان الأعضاء، ما يمكنها من دعم الواردات الحرجة فى ظل تداعيات كورونا.​