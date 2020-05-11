مسؤول بالمركزي لمصراوي: قرض "الاستعداد الائتماني" لمصر من صندوق النقد يصل إلى 5.5 مليار دولار

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، اليوم الاثنين، إن قيمة الدفعة الثانية من حزمة التمويل التي طلبتها مصر من صندوق النقد الدولي تصل إلى 5.5 مليار دولار.

وطلبت مصر من صندوق النقد الدولي نوعين من التمويل، الأول عاجل وطارئ وفقا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" التي أتاحها الصندوق للدول المتضررة من فيروس كورونا، ووافق عليه المجلس التنفيذي اليوم بقيمة 2.772 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتسلمه مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما طلبت قرضا آخر وفقًا لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، والذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى نحو 5.5 مليار دولار، بحسب تصريحات المصدر المسؤول في البنك المركزي، والذي فضل عدم ذكر اسمه.

وتوقع المصدر أن تدخل الشريحة الأولى من هذا القرض من هذا القرض بداية من شهر يونيو المقبل.

وقالت الحكومة إن مدة هذا البرنامج وفق اتفاقية الاستعداد الائتماني ستكون سنة واحدة.