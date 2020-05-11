أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

مسؤول بالمركزي لمصراوي: قرض "الاستعداد الائتماني" لمصر من صندوق النقد يصل إلى 5.5 مليار دولار

11:21 م الإثنين 11 مايو 2020
مسؤول بالمركزي لمصراوي: قرض "الاستعداد الائتماني" لمصر من صندوق النقد يصل إلى 5.5 مليار دولار

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، اليوم الاثنين، إن قيمة الدفعة الثانية من حزمة التمويل التي طلبتها مصر من صندوق النقد الدولي تصل إلى 5.5 مليار دولار.

وطلبت مصر من صندوق النقد الدولي نوعين من التمويل، الأول عاجل وطارئ وفقا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" التي أتاحها الصندوق للدول المتضررة من فيروس كورونا، ووافق عليه المجلس التنفيذي اليوم بقيمة 2.772 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتسلمه مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما طلبت قرضا آخر وفقًا لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، والذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى نحو 5.5 مليار دولار، بحسب تصريحات المصدر المسؤول في البنك المركزي، والذي فضل عدم ذكر اسمه.

وتوقع المصدر أن تدخل الشريحة الأولى من هذا القرض من هذا القرض بداية من شهر يونيو المقبل.

وقالت الحكومة إن مدة هذا البرنامج وفق اتفاقية الاستعداد الائتماني ستكون سنة واحدة.

البنك المركزي قرض الاستعداد الائتماني صندوق النقد الدولي فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9746

    عدد المصابين

  • 2172

    عدد المتعافين

  • 533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4142970

    عدد المصابين

  • 1427179

    عدد المتعافين

  • 283861

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إصابة 32 من الطاقم الطبي بمستشفى أحمد ماهر بكورونا.. و3 قرارات من الإدارة