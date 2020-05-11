مسؤول بالمركزي لمصراوي: مصر تتسلم قرض صندوق النقد بقيمة 2.8 مليار دولار غدا أو بعد غد

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، إن مصر ستتسلم قرض صندوق النقد الدولي العاجل بقيمة 2.772 مليار دولار خلال أيام قليلة.

"سنتسلم القرض على طول.. يمكن بكرة أو بعده" بحسب ما قاله المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق مساء اليوم على قرض جديد لمصر ضمن حزمة تمويلية طلبتها مصر لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي أعلنا في مؤتمر صحفيا منذ أكثر من أسبوعين، التقدم بطلب للحصول على نوعين من التمويل وفقا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وآخر وفقًا لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA».

وقال الصندوق في بيان صحفي، اليوم، إن مجلسه التنفيذي وافق على طلب مصر الحصول على تمويل سريع قيمته 2.772 مليار دولار تمثل نسبتها 100% من حصة مصر، وفقًا لأداة برنامج التمويل السريع RFI.

وأضاف البيان أن التمويل سيكون لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة والناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.