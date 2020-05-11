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صندوق النقد يوافق على إقراض مصر 2.8 مليار دولار

07:20 م الإثنين 11 مايو 2020
صندوق النقد يوافق على إقراض مصر 2.8 مليار دولار

صندوق النقد الدولي

كتبت- ياسمين سليم:

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الاثنين على منح مصر قرضًا بقيمة 2.8 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأعلنت مصر، منذ أكثر من أسبوعين، التقدم بطلب للحصول على نوعين من التمويل وفقا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وآخر وفقًا لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA».
وقالت الحكومة إن الطلب الجديد مهم لمصر في هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وفقًا لبيان مجلس الوزراء.

صندوق النقد الدولي فيروس كورونا الاقتصاد المصري مجلس الوزراء

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