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3 مليارات جنيه ضمانة.. تفاصيل مبادرة دعم السياحة والفنادق لصرف المرتبات (فيديوجرافيك)

04:59 م الإثنين 11 مايو 2020
3 مليارات جنيه ضمانة.. تفاصيل مبادرة دعم السياحة والفنادق لصرف المرتبات (فيديوجرافيك)

السياحة

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن هذه المبادرة ستسهم في تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها في تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.

وتتضمن المبادرة إصدار وزارة المالية "ضمانة" للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنويا.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز تفاصيل المبادرة الجديدة بحسب ما أعلنته اليوم وزارة المالية.

وزارة المالية مبادرة دعم السياحة صرف المرتبات فيروس كورونا

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