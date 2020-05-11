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تنفيذ استحواذ "كايرو ثري إيه" على "النشا والجلوكوز" بقيمة 420 مليون جنيه

03:58 م الإثنين 11 مايو 2020
تنفيذ استحواذ "كايرو ثري إيه" على "النشا والجلوكوز" بقيمة 420 مليون جنيه

حسن سمير فريد

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة برايم القابضة، في بيان اليوم الاثنين، إنها نجحت، عن طريق ذراعها للسمسرة "برايم لتداول الأوراق المالية"، في تنفيذ عملية الاستحواذ على 97.5% من أسهم الشركة المصرية للنشا والجلوكوز في صفقة قيمتها 420.3 مليون جنيه.

وأضاف أن برايم قامت بدور السمسار المشتري لمقدم العرض شركة كايرو ثري إيه الدولية للصناعات، كما قامت أيضا بدور سمسار البائع للمساهمين الرئيسين المالكين لنسبة 93.5% من أسهم الشركة المصرية للنشا والجلوكوز.

وذكرت برايم أن مجموعة أمريكانا جروب تملك نسبة حاكمة من المساهمين البائعين.

وقال حسن سمير فريد العضو المنتدب لأسواق المال في شركة برايم القابضة، إن تنفيذ الصفقة تم خلال جلسة تداول اليوم الاثنين بالبورصة المصرية، بعد استجابة مساهمين يملكون أسهما عددها 48.8 مليون سهم بنسبة 97.5% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض في صفقة بلغت قيمتها نحو 420.3 مليون جنيه.

وأضاف حسن سمير فريد أن شركته قامت بدور مهم وحيوي في تقريب وجهات النظر وإنهاء المفاوضات بنجاح لإتمام الصفقة بشكلها الحالي في ظل ما يمر به الاقتصاد المحلي والعالمي من ظروف صعبة واستثنائية والتي تتزامن مع تداعيات انشتار فيروس كورونا المستجد.

وكانت مجموعة كايرو ثري إيه الدولية للصناعات تقدمت بعرض شراء للاستحواذ على 100% من أسهم المصرية للنشا والجلوكوز، كما استحوذت الشركة من قبل في عام 2017 على كامل أسهم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة في صفقة قاربت قيمتها 1.7 مليار جنيه.

وأشار شيرين القاضي رئيس مجلس الادارة التنفيذي لمجموعة برايم القابضة إلى الدور الذي لعبته الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال سهولة الإجراءات والتعامل المرن مع المستثمرين، مما يسهم في نمو الاقتصاد المصري واستقراره.

شركة برايم القابضة برايم لتداول الأوراق المالية كايرو ثري إيه الشركة المصرية للنشا والجلوكوز

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