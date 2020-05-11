في اليوم العالمي للتمريض.. كم يبلغ عدد الممرضين في مصر؟

كتبت- شيماء حفظي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في بيان اليوم الاثنين، إن إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض في مصر ارتفع في 2018 بنسبة 3.5% مقارنة بالعام 2017.

وأصدر الجهاز، بيانا بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، والذي يحتفل به في 12 مايو من كل عام، في ذكرى ميلاد فلوريس نايتنجيل وهي أول من وضعت قواعد وأسس علم التمريض الحديث، ومستويات للخدمة التمريضية والإدارية بالمستشفيات.

وبحسب البيان، بلغ إجمالى عــدد أعضـاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلا 221.06 ألف ممرض عام 2018 مقابل 213.6 ألف ممرض عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 3.5%.

وبلغ إجمــالي عـدد أعضـاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعـلاً بالقطاع الحكومي 196686 ممرضاً عام2018 مقابل 191351 ممرضاً عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 2.8% بحسب البيان.

وقال بيان المركزي للإحصاء، إن إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلاً بالقطاع الخاص بلغ 24379 ممرض يشمل(المستشفيات والمنشات العلاجية التى ليس بها عيادة داخلية) عام 2018 مقابل 22232 ممرضا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 9.7%.

وبلغ إجمالي عدد أعضاء نقابة مهنة التمريض 252950 عضو عام 2018 مقابل 247830 عضو عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 2.1٪، بحسب البيان.

كما بلغ إجمالي أعداد خريجي كليات التمريض 6378 خريج عام 2018 مقابل 5213 خريج عام2017 بنسبة زيادة قدرها 22.3٪، بحسب بيان الإحصاء.

وبحسب البيان، بلغ إجمالي أعداد خريجي المعاهد الفنية للتمريض 3489 عام 2018 مقابل 3679 خريج عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 5.2%، كما بلغ إجمالي اعداد خريجي مدارس التمريض 11991 عام 2019 مقابل 11079 خريج عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 8.2%.