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البورصة تنخفض مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:29 ص الإثنين 11 مايو 2020
البورصة تنخفض مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.36% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 10221 نقطة.

كما شهد مؤشر EGX70 EWI تراجعا بنسبة 1.03%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.98%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنهاية تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.8% إلى مستوى 10257 نقطة.

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