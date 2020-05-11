البورصة تنخفض مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.36% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 10221 نقطة.

كما شهد مؤشر EGX70 EWI تراجعا بنسبة 1.03%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.98%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنهاية تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.8% إلى مستوى 10257 نقطة.