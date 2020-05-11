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أوراسكوم للتنمية: عودة فنادق الجونة بالكامل للعمل في 21 مايو الجاري

09:41 ص الإثنين 11 مايو 2020
أوراسكوم للتنمية: عودة فنادق الجونة بالكامل للعمل في 21 مايو الجاري

شركة أوراسكوم للتنمية

كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة أوراسكوم للتنمية إنها ستعيد فتح فنادقها تدريجيًا في الجونة بدءًا من منتصف مايو الجاري، على أن تفتح جميع فنادق الجونة بحلول 21 مايو الجاري.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الاثنين أنها ستعيد فتح أبواب فنادق طابا هايتس اعتبارًا من 21 مايو الجاري.

وأعلنت الحكومة إعادة فتح الفنادق والمنتجعات السياحية اعتبارًا من يوم 15 مايو أمام السياحة الداخلية بعد توقف نشاطها وإغلاقها منذ 19 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لقرار الحكومة فإنه سيسمح للفنادق بالعمل بحد أقصى 25% من طاقتها الاستيعابية حتى 1 يونيو المقبل ثم بنسبة 50% من طاقتها اعتبارًا من أول يونيو المقبل، كما أن عدد النزلاء سيكون وفقا لضوابط منظمة الصحة العالمية والتدابير الطبية اللازمة.

وقال عبد الحميد أبو يوسف، العضو المنتدب التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية إن تم استغلال وقت التعليق المؤقت لتشغيل الفنادق لمراقبة إرشادات منظمة الصحة العالمية والإجراءات الحكومية المتعلقة بالصحة العامة لتطبيق مجموعة من الإجراءات الصحية وتدريب الموظفين عليها".

وأضاف أبو يوسف فأنه نظرًا لأن السفر الدولي من وإلى مصر لا يزال معلقًا، نتوقع زيادة الإشغال في الجونة من السوق الداخلي أكثر من المعتاد.

وبحسب أبو يوسف فإن الوضع الحالي من عدم استقرار السفر، منح المجموعة وضع تسهيلات على شروط وأحكام حجز الغرف الفندقية مما ساعد في الحفاظ على مستويات الطلب اللائقة على المدى القصير.

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