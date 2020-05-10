بنك مصر: دخول العملاء بشرط ارتداء الكمامة من يوم الأحد المقبل
11:09 م الأحد 10 مايو 2020
قال بنك مصر اليوم الأحد إنه اعتبارا من الأحد المقبل لن يتم دخول العملاء لفروعه إلا بالكمامة حرصا على سلامة عملائه.
وأضاف على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أنه سيتم استقبال العملاء تباعا وأعداد محدودة لكل فرع.
يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البنوك من أجل الوقاية من فيروس كورونا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
9400
عدد المصابين
-
2075
عدد المتعافين
-
525
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4081970
عدد المصابين
-
1395197
عدد المتعافين
-
281313
عدد الوفيات
إعلان