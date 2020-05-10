بنك مصر: دخول العملاء بشرط ارتداء الكمامة من يوم الأحد المقبل

قال بنك مصر اليوم الأحد إنه اعتبارا من الأحد المقبل لن يتم دخول العملاء لفروعه إلا بالكمامة حرصا على سلامة عملائه.

وأضاف على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أنه سيتم استقبال العملاء تباعا وأعداد محدودة لكل فرع.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البنوك من أجل الوقاية من فيروس كورونا.