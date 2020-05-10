أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

بنك بلوم مصر: تعليق العمل بفرع القاهرة الجديدة مؤقتا للاشتباه في حالة إصابة بفيروس كورونا

08:58 م الأحد 10 مايو 2020
بنك بلوم مصر: تعليق العمل بفرع القاهرة الجديدة مؤقتا للاشتباه في حالة إصابة بفيروس كورونا

بنك بلوم مصر

كتبت منال المصري:

قال بنك بلوم مصر إنه قرر تعليق العمل بفرع القاهرة الجديدة مؤقتا إثر الاشتباه في إصابة أحد الموظفين بالفرع، مع توجيه العملاء لأقرب فرع فى نفس المنطقه وهو فرع " الياسمين".

وأشار البنك في بيان صادر عنه اليوم الأحد إلى أن هذا القرار يأتي في ظل الإجراءات الإحترازية التي يتخذها بنك بلوم مصر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفقا للإرشادات المعتمدة من وزارة الصةه، وحرصا على سلامة العملاء و كافة العاملين بالبنك.
وأضاف البنك أنه تم الإبلاغ عن الاشتباه فى إصابة الموظف أول أمس الجمعه 8 مايو، وأنه على الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحتياطات والعمل على تعقيم الفرع خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك التنسيق لإجراء مسح لكافة العاملين بالفرع للتأكد من سلامتهم.

بنك بلوم مصر القاهرة الجديدة فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 8964

    عدد المصابين

  • 2002

    عدد المتعافين

  • 514

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4122885

    عدد المصابين

  • 1451573

    عدد المتعافين

  • 280877

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يمنح القوات المسلحة صفة الضبط القضائي أثناء الطوارئ