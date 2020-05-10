بنك بلوم مصر: تعليق العمل بفرع القاهرة الجديدة مؤقتا للاشتباه في حالة إصابة بفيروس كورونا

كتبت منال المصري:

قال بنك بلوم مصر إنه قرر تعليق العمل بفرع القاهرة الجديدة مؤقتا إثر الاشتباه في إصابة أحد الموظفين بالفرع، مع توجيه العملاء لأقرب فرع فى نفس المنطقه وهو فرع " الياسمين".

وأشار البنك في بيان صادر عنه اليوم الأحد إلى أن هذا القرار يأتي في ظل الإجراءات الإحترازية التي يتخذها بنك بلوم مصر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفقا للإرشادات المعتمدة من وزارة الصةه، وحرصا على سلامة العملاء و كافة العاملين بالبنك.

وأضاف البنك أنه تم الإبلاغ عن الاشتباه فى إصابة الموظف أول أمس الجمعه 8 مايو، وأنه على الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحتياطات والعمل على تعقيم الفرع خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك التنسيق لإجراء مسح لكافة العاملين بالفرع للتأكد من سلامتهم.