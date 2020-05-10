صندوق النقد الدولي يجتمع غدا لإقرار قرض لمصر بقيمة 2.7 مليار دولار

كتبت- منال المصري:

يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، غدا الاثنين، لمناقشة طلب مصر للحصول على قرض وفقا لأداة التمويل السريع، بحسب ما أعلنه على موقعه الإلكتروني الأسبوع الماضي.

وكان مصدر مسؤول بالبنك المركزي، قال لمصراوي، الثلاثاء الماضي، إن مصر ستحصل على الدفعة الأولى، بقيمة 2.7 مليار دولار، من حزمة التمويل التي طلبتها من صندوق النقد الدولي، يوم 11 مايو الجاري، الموافق غدا الاثنين.

وقال المصدر لمصراوي، إن الدفعة الأولى التي ستتسلمها مصر وفقا لأداة التمويل السريع بقيمة "2.7 مليار دولار والباقي بداية من يونيو".

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي الأسبوع قبل الماضي عن طلب مصر حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي، من أجل تعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وطلبت مصر قرضين من صندوق النقد الدولي الأول طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI»، والثاني وفقا لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني«SBA».