أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

صندوق النقد الدولي يجتمع غدا لإقرار قرض لمصر بقيمة 2.7 مليار دولار

04:13 م الأحد 10 مايو 2020
صندوق النقد الدولي يجتمع غدا لإقرار قرض لمصر بقيمة 2.7 مليار دولار

صندوق النقد الدولي

كتبت- منال المصري:

يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، غدا الاثنين، لمناقشة طلب مصر للحصول على قرض وفقا لأداة التمويل السريع، بحسب ما أعلنه على موقعه الإلكتروني الأسبوع الماضي.

وكان مصدر مسؤول بالبنك المركزي، قال لمصراوي، الثلاثاء الماضي، إن مصر ستحصل على الدفعة الأولى، بقيمة 2.7 مليار دولار، من حزمة التمويل التي طلبتها من صندوق النقد الدولي، يوم 11 مايو الجاري، الموافق غدا الاثنين.

وقال المصدر لمصراوي، إن الدفعة الأولى التي ستتسلمها مصر وفقا لأداة التمويل السريع بقيمة "2.7 مليار دولار والباقي بداية من يونيو".

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي الأسبوع قبل الماضي عن طلب مصر حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي، من أجل تعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وطلبت مصر قرضين من صندوق النقد الدولي الأول طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI»، والثاني وفقا لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني«SBA».

صندوق النقد الدولي قرض لمصر البنك المركزي

الخبر التالى:

قادت معدل التضخم للصعود.. لماذا ارتفعت أسعار الخضروات خلال أبريل؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 8964

    عدد المصابين

  • 2002

    عدد المتعافين

  • 514

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4122885

    عدد المصابين

  • 1451573

    عدد المتعافين

  • 280877

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:نقيب الأطباء: أتمنى تطبيق الحظر الكامل.. وزيادة تحاليل كورونا تقلل انتشار العدوى