أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

مدينة نصر للإسكان تقترض 2.1 مليار جنيه من 3 بنوك لتمويل مشروع سراي 1 و2

11:00 ص الأحد 10 مايو 2020
مدينة نصر للإسكان تقترض 2.1 مليار جنيه من 3 بنوك لتمويل مشروع سراي 1 و2

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

كتبت-ياسمين سليم:

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير اليوم الأحد إنها وقعت عقد قرض تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 2.1 مليار جنيه مع 3 بنوك.

وأضافت في بيان صحفي أرسلته للبورصة أن البنوك هي الأهلي ومصر والعربي الأفريقي الدولي.

وستستخدم الشركة هذا القرض لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع سراي 1 وسراي 2، بالإضافة إلى سداد القرض المعبري الذي سبق وأن تم الحصول عليه من البنك العربي الأفريفي الدولي لتمويل الإنشاءات في نفس المشروعين، بحسب البيان.

وتعمل شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري في مصر.

شركة مدينة نصر للإسكان مشروع سراي 1 و2

الخبر التالى:

تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 8964

    عدد المصابين

  • 2002

    عدد المتعافين

  • 514

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4

    عدد المصابين

  • 1

    عدد المتعافين

  • 280

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ننشر كراسة شروط شقق "سكن مصر" في 8 مدن