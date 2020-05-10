مدينة نصر للإسكان تقترض 2.1 مليار جنيه من 3 بنوك لتمويل مشروع سراي 1 و2

كتبت-ياسمين سليم:

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير اليوم الأحد إنها وقعت عقد قرض تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 2.1 مليار جنيه مع 3 بنوك.

وأضافت في بيان صحفي أرسلته للبورصة أن البنوك هي الأهلي ومصر والعربي الأفريقي الدولي.

وستستخدم الشركة هذا القرض لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع سراي 1 وسراي 2، بالإضافة إلى سداد القرض المعبري الذي سبق وأن تم الحصول عليه من البنك العربي الأفريفي الدولي لتمويل الإنشاءات في نفس المشروعين، بحسب البيان.

وتعمل شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري في مصر.