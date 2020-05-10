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ارتفاع الطماطم وتراجع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:54 ص الأحد 10 مايو 2020
ارتفاع الطماطم وتراجع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

سوق خضراوات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والجوافة والبامية بين 5 قروش و5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وفي المقابل تراجعت أسعار 6 أصناف من الخضروات، اليوم، بين 50 قرشا و3.5 جنيه، وفقا لبيانات الموقع لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 1.2 جنيه.

البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه، زيادة 5 قروش.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه، بتراجع 3.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 3.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 1.25 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و4 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بترجع 3 جنيهات.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية 30 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و8 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و9 جنيهات.

الجوافة بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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