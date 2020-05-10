ارتفاع الطماطم وتراجع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والجوافة والبامية بين 5 قروش و5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
وفي المقابل تراجعت أسعار 6 أصناف من الخضروات، اليوم، بين 50 قرشا و3.5 جنيه، وفقا لبيانات الموقع لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 1.2 جنيه.
البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه، زيادة 5 قروش.
البصل بين 2.5 و3.5 جنيه، بتراجع 3.5 جنيه.
الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الفاصوليا بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 3.5 جنيه.
الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 1.25 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و4 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بترجع 3 جنيهات.
الملوخية بين 3 و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
البامية 30 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 5 و8 جنيهات.
اليوسفي بين 4 و9 جنيهات.
الجوافة بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.
الفراولة بين 3 و7 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.
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