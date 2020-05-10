لماذا ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.6% خلال شهر أبريل؟

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري في أبريل إلى 1.6% لإجمالي الجمهورية مقابل 0.6% خلال مارس الماضي.

وجاء معدل التضخم الشهري بذلك فوق توقعات بعض المحللين، وذلك مع تسجيل معدل التضخم الشهري 1.3% في المدن، و2% في الريف خلال أبريل الماضي.

وكان بنك استثمار فاروس توقع أن ينخفض معدل التضخم الشهري في أبريل إلى 0.5% لإجمالي الجمهورية، وإلى 0.4% للمدن مقابل 0.6% خلال مارس، ولكن بعض المحللين كان لهم رأي آخر.

وقالت مونيت دوس محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار إتش سي، لقناة "سي إن بي سي عربية" اليوم الأحد، إنه كان من المتوقع خلال أبريل أن ترتفع الأسعار بسبب عوامل ساهمت مجتمعة في زيادة الطلب على بعض السلع الأساسية ونقص المعروض في ظل الظروف الحالية.

وأضافت أن من بين أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال أبريل الماضي أن هناك زيادة في الطلب على السلع الأساسية مع أوائل أيام فرض حظر التجول الجزئي في مصر بسبب المخاوف من عدم توافر السلع مستقبلا.

وذكرت مونيت دوس أن من بين أسباب الارتفاع أيضا زيادة الطلب على السلع الغذائية مع دخول شهر رمضان، والذي تزامن مع أبريل الماضي.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الأحد، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في أبريل إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 9.5%، وذلك بسبب زيادة أسعار الخضروات الطازجة ذات الأوراق بنسبة 14.2%، وأسعار الخضروات الدائمة بنسبة 16.2%.

وارتفعت أيضا أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.1% خلال أبريل بسبب ارتفاع أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 10.2%، والسمك المملح والمدخن بنسبة 4.2%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.5%، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 7.3%، وأسعار الطيور بنسبة 4.6%.

وساهم أيضا في ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال أبريل الماضي زيادة أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.9%.

ويأتي ذلك رغم تراجع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.9% خلال أبريل، وهو ما يتزامن مع قرار الحكومة بخفض أسعار البنزين 25 قرشا بدءا من اليوم الحادي عشر من الشهر الماضي.

وارتفع معدل التضخم السنوي، في أبريل الماضي، إلى مستوى 5.9%، في إجمالي الجمهورية، مقابل 4.6% في مارس، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.