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ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:27 ص الأحد 10 مايو 2020
ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح 24 و28 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح 300 جنيه و370 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السمك الفيليه البلطي 30 جنيها، ليتراوح بين 30 و60 جنيها، كما تراجع سعر السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 65 و75 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 39 و45 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و130 جنيها، بحسب بيانات الموقع.

أسعار الأسماك سوق العبور كيلو السمك البلطي

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