دعم الوقود يتراجع في مصر 65% خلال 9 أشهر
القاهرة- وكالات:
قال مسؤول بوزارة البترول المصرية لوكالة رويترز اليوم الأحد إن دعم المواد البترولية هبط بنحو 65% على أساس سنوي إلى نحو 21 مليار جنيه في 9 أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2019-2020.
وكانت تكلفة دعم الوقود 60.1 مليار جنيه قبل عام، وكانت التقديرات أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنيه، انخفاضا من 89 مليار جنيه في السنة السابقة.
وخفضت مصر في أبريل أسعار البنزين 25 قرشا فقط لشتى فئات الأوكتان.
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