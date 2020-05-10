أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

دعم الوقود يتراجع في مصر 65% خلال 9 أشهر

10:06 ص الأحد 10 مايو 2020
دعم الوقود يتراجع في مصر 65% خلال 9 أشهر

وقود

القاهرة- وكالات:

قال مسؤول بوزارة البترول المصرية لوكالة رويترز اليوم الأحد إن دعم المواد البترولية هبط بنحو 65% على أساس سنوي إلى نحو 21 مليار جنيه في 9 أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2019-2020.

وكانت تكلفة دعم الوقود 60.1 مليار جنيه قبل عام، وكانت التقديرات أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنيه، انخفاضا من 89 مليار جنيه في السنة السابقة.

وخفضت مصر في أبريل أسعار البنزين 25 قرشا فقط لشتى فئات الأوكتان.

وزارة البترول المصرية المواد البترولية الوقود

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 8476

    عدد المصابين

  • 1945

    عدد المتعافين

  • 503

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3959249

    عدد المصابين

  • 1334463

    عدد المتعافين

  • 275397

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"بارد ليلًا".. الأرصاد تصدر بيانها بشأن طقس الأحد