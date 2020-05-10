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زيادة أسعار الخضر واللحوم تقود التضخم الشهري للارتفاع إلى 1.6% في أبريل

09:45 ص الأحد 10 مايو 2020
زيادة أسعار الخضر واللحوم تقود التضخم الشهري للارتفاع إلى 1.6% في أبريل

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- ياسمين سليم:

قاد ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات والأسماك واللحوم والدواجن والألبان معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية للارتفاع إلى مستوى 1.6% خلال شهر أبريل الماضي.

وكان التضخم الشهري قد سجل ارتفاعًا في شهر مارس الماضي إلى 0.6%، مقابل صفر في فبراير.

وأرجع بيان لجهاز التعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 9.5% ومجموعة الفاكهة بنسبة 13.9% ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.1%.

وارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.5% ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4% ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5% ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.9%.

وبحسب البيان انخفضت أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.9%.

كما عاد معدل التضخم السنوي، في أبريل الماضي، للارتفاع بعدما سجل تراجعًا على مدار شهرين متتاليين.

وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى مستوى 5.9% في أبريل الماضي مقابل 4.6% في مارس الماضي، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

وانخفض بذلك معدل التضخم السنوي في أبريل مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي عند 12.5%.ء

أسعار الخضر واللحوم التضخم الشهري جهاز التعبئة العامة والإحصاء

الخبر التالى:

الإحصاء: معدل التضخم السنوي يرتفع إلى 5.9% خلال أبريل الماضي

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