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"آي جي بنك" يعلق حملته الإعلانية حدادا على شهداء بئر العبد

04:54 م الجمعة 01 مايو 2020
"آي جي بنك" يعلق حملته الإعلانية حدادا على شهداء بئر العبد

EG بنك

كتبت- منال المصري:

قال البنك المصري الخليجي "EG Bank” في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، إنه قرر تأجيل حملته الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 3 أيام اعتبار من أمس حدادا على أرواح شهداء الواجب وحماية الوطن من القوات المسلحة.

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة أمس الخميس، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.

وأكدت القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

EG Bank البنك المصري الخليجي شهداء بئر العبد حادث بئر العبد

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