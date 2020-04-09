قالت شركة مصر للأسمنت–قنا إنها قررت التبرع بـ 2 مليون جنيه لصندوق "تحيا مصر" لمساعدة الدولة في التغلب على "أزمة كورونا".

وأضافت الشركة في بيان اليوم الخميس إن التبرع يوجه لدعم العمالة غير المنتظمة، ودعم المجهودات الطبية وزيادة بدل أعضاء المهن الطبية، وتوفير أجهزة تنفس صناعي تحت تصرف وزارة الصحة لمساندتها في مواجهة فيروس كورونا، والمساهمة في تدبير الأقنعة الواقية ومستلزمات المستشفيات والمواد المطهرة.

وقال اللواء أركان حرب السيد عبد الفتاح حرحور، رئيس مجلس إدارة الشركة إن "هذا التبرع يعتبر أقل ما يمكننا بذله من أجل الوطن في مكافحة فيروس كورونا، والذي يعد أخطر التحديات التي تواجه العالم كله وليس مصر وحدها".

وقال المهندس طلعت طارق، العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت قنا، إن الشركة اتخذت كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة ومحاصرة الفيروس.

وأضاف أنه على الرغم مما تعانيه صناعة الأسمنت في مصر في الآونة الأخيرة إلا أن الشركة حريصة على الحفاظ على حقوق العاملين لديها، وأنها منحت العاملات إجازة مدفوعة الأجر وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة، كما قلصت أعداد الحضور بدون الانتقاص من أجر أي عامل، فضلا عن عمليات التطهير والتعقيم اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

وقال إن إدارة الشركة حريصة على كافة العاملين لديها حيث لم يتم الاستغناء عن أي عامل، كما أنه لم يتم المساس بأى مستحقات للعاملين فى كل قرار اتخذته الدولة المصرية فى إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا.