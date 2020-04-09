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طلبات إعانة البطالة في أمريكا تتخطى 15 مليونا في 3 أسابيع بسبب كورونا

04:09 م الخميس 09 أبريل 2020
طلبات إعانة البطالة في أمريكا تتخطى 15 مليونا في 3 أسابيع بسبب كورونا

فيروس كورونا في الولايات المتحدة

القاهرة – وكالات:

قالت وكالة رويترز، إن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة في الأسابيع الثلاثة الماضية تجاوز 15 مليونا.

وتجاوزت الطلبات الأسبوعية الجديدة 6 ملايين للمرة الثانية على التوالي الأسبوع الماضي في الوقت الذي أدت فيه تدابير صارمة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد بالبلاد إلى شبه توقف عن النشاط.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل بلغت إجمالا نحو 6.6 مليون بانخفاض متواضع عن الرقم المعدل بالرفع البالغ 6.87 مليون في الأسبوع السابق.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد طلبات إعانة البطالة 5.25 مليون طلب جديد في أحدث أسبوع، مع تراوح التقديرات إلى مستوى مرتفع قدره 9.295 مليون.

وسيعزز التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الصادر عن وزارة العمل يوم الخميس توقعات خبراء الاقتصاد بفقدان ما يصل إلى 20 مليون وظيفة في أبريل.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد خسر 701 ألف وظيفة في مارس، وتلك أكبر خسارة للوظائف منذ الكساد الكبير وأنهت أطول فترة ازدهار للتوظيف في التاريخ الأمريكي والتي بدأت في أواخر 2010.

طلبات إعانة البطالة فيروس كورونا الولايات المتحدة

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