وزير المالية: صرفنا 30 مليار جنيه من حزمة مواجهة كورونا

القاهرة – مصراوي:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية تراجعت من 28 مليار دولار إلى ما يتراوح بين 13 و14 مليار دولار ، بسبب الصدمة الاقتصادية من جراء فيروس كورونا.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة مع قناة العربية، اليوم الخميس، أن هذا سيؤدي إلى خفض إيرادات الموازنة بما يتراوح بين 25 إلى 50%.

وقال معيط، إن الحزم التحفيزية التي أقرتها الدولة لمواجهة أزمة "كورونا" قد تتجاوز 100 مليار جنيه.

وأضاف معيط، أن صناديق الدولة واحتياطياتها مجندة لمواجهة أزمة كورونا، وأنها صرفت حتى الآن 30 مليار جنيه، بالإضافة لإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية لمدة 6 أشهر.

وأعلنت الحكومة مؤخرا عن مجموعة من الإجراءات للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا الاقتصادية، والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة، خاصة قطاعي السياحة والطيران.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية لمدة ستة أشهر، وإرجاء سداد المستحقات على المنشآت لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات.

كذلك وجه السيسي بتوفير قرض مساند لقطاع الطيران المدني بفترة سماح لمدة عامين، وتم التوجيه بسداد 30% من مستحقات المُصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر. كما وجه الرئيس بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات الأزمة، مقدارها خمس مئة جنيه شهرياً لمدة ثلاثة أشهر.