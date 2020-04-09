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المركزي: استقرار المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 1.9% في مارس

03:19 م الخميس 09 أبريل 2020
المركزي: استقرار المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 1.9% في مارس

البنك المركزي

كتب- مصطفى عيد:

استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال مارس الماضي عند 1.9% وهو نفس المستوى الذي سجله في فبراير الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي اليوم الخميس.

وقال المركزي في بيان، إن التضخم الأساسي الشهري سجل معدلا 0.4% في مارس 2020 مقابل معدل 0.2% خلال فبراير الماضي، ومقابل معدلا 0.5% في مارس 2019.

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعًا أسعارها سريعة التقلب مثل الفاكهة والخضراوات، أو التي أسعارها محددة إداريا.

وانخفض معدل التضخم العام السنوي بالأسعار خلال مارس الماضي، ليسجل في إجمالي الجمهورية 4.6% مقابل 4.9% في يناير، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

فيما سجل معدل التضخم الشهري 0.6% في مارس الماضي مقابل معدل صفر في المئة خلال فبراير.

البنك المركزي أسعار الفاكهة أسعار الخضراوات

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