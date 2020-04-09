الملا والعناني وعنبة يبحثون التعاون في تنفيذ برنامج تحفيز الطيران



كتب- مصطفى عيد:

بحث وزراء البترول، والسياحة والآثار، والطيران المدني سبل التنسيق المشترك بين الوزارات الثلاث بشأن ضوابط واقتراحات تنفيذ برنامج تحفيز الطيران، بموجب قرارات مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماع بمقر وزارة البترول، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الخميس.

وقال طارق الملا وزير البترول، إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع آخر بحضور مسئولي الوزارات لتقديم المقترحات والتصورات الجديدة وآليات تنفيذها لدعم برنامج تحفيز الطيران.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع أيضا الاتفاق بين الوزراء الثلاثة على التعاون في تقديم مبادرة جديدة لتنشيط السياحة الداخلية خاصة للمناطق السياحية بالبحر الأحمر بأسعار تنافسية دعما للنشاط السياحي وحركة الطيران الداخلي، وذلك في توقيت مناسب لتطبيق المبادرة الجديدة مع انحسار انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الملا حرص وزارة البترول على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارتي السياحة والطيران في ضوء أهمية البترول كمحرك رئيسي للأنشطة المختلفة في القطاعات الحيوية بمصر، مشيرا إلى تضافر الجهود مع قطاعي السياحة والطيران المدني لدعم جهودهما في عبور تحديات المرحلة الراهنة وخطط تنفيذ برنامج تحفيز الطيران طبقا لتكليفات الحكومة.

وأوضح خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن الاجتماع شهد مناقشة بدائل تخفيض الرسوم والتكاليف التي تسدد في المطارات ووقود الطائرات وفقا لقرارات اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار في أوائل مارس الماضي.

كما استعرض محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، خلال الاجتماع، التحديات التي تواجه نشاط الطيران المدني خاصة في الفترة الراهنة والتنسيق الجاري حاليا بين قطاع البترول وشركة مصر للطيران فيما يتعلق بتسعير وقود الطائرات والمراجعة السعرية.

وحضر الاجتماع منتصر مناع نائب وزير الطيران، وخالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، ومحمود ناجي معاون وزير البترول للنقل والتوزيع، ويمنى النجار مساعد وزير السياحة والآثار.